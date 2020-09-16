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سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة جنوب لبنان

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سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة جنوب لبنان سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة جنوب لبنان

جي بي سي نيوز:- دوت انفجارات قوية في مناطق متفرقة جنوب لبنان، وفق ما قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الاثنين.

وقالت الوكالة إنه تم سماع دوي انفجارات قوية يتردد صداها في بعض بلدات قضاء مرجعيون، وتزامن مع ذلك تصاعد الدخان داخل الجولان السوري المحتل ، وفق "عربي21" .

وأضافت الوكالة "يسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى قرى العرقوب وحاصبيا لم تعرف أسبابها بعد".

وتزامن دوي الانفجارات في مزارع شبعا مع "تمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة حول المواقع المعادية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة"، كما ذكرت الوكالة اللبنانية.

جي بي سي نيوز

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