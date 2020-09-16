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سلطنة عمان: 91.196 إجمالي إصابات "كورونا"

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سلطنة عمان: 91.196 إجمالي إصابات "كورونا" سلطنة عمان: 91.196 إجمالي إصابات "كورونا"
شفاء 968 في الكويت يرفع الحصيلة إلى 87.187

سلطنة عمان: 91.196 إجمالي إصابات

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 91.196 إصابة، والوفيات 805 بنسبة 0.8%، والمتعافين 84363 لتصل نسبة الشفاء إلى 92.5%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 65؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 488 والمنومين في العناية المركزة 179.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 968 إصابة من في الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 87.187.

وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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