أخبار عاجلة

من مصر | اللجان الإخوانية تروج الشائعات حول هدم المساجد وإزالة العقارات -
من مصر | السجل الإجرامي للإرهابي محمود عزت.. رجل العنف المسلح -
من مصر | هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي -
هزر فزر | مش ممكن اللي عملته حنان مطاوع في اللعبة دي.. ضحكت الاستوديو كله ضحك بدموع -
دياب تفوق على تامر حبيب في اللعبة دي لدرجة إنه كان هيبيع فريقه خلاص ???? -
هزر فزر | فريق يبقى فيه "دياب" ويخسر في الأغاني؟!.. ما يصحش برضه.. اسمع دياب في أغاني من كل الألوان -
هزر فزر | الفريق الفرفوش رزق ❤️????.. مفيش أغنية فريق "زعلانة من الدنيا يا فاطمة" وقف عندها ???? -
صحتك بالدنيا | نصائح هامة لمرضي الضغط المرتفع | حلقة كاملة -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 19 سبتمبر 2020 مع الاعلامي محمد الباز و المستشار امير يعقوب -
أخر النهار | الباز | المستشار أمير يعقوب المعركة مازالت شديدة ضد الأرهاب | 19 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة .. جولة لبلدية الشوقية تغلق 7 صالونات حلاقة وتغرّم 32 آخرين

Print
مكة .. جولة لبلدية الشوقية تغلق 7 صالونات حلاقة وتغرّم 32 آخرين مكة .. جولة لبلدية الشوقية تغلق 7 صالونات حلاقة وتغرّم 32 آخرين
مخالفات تمثلت في عدم لبس الكمامة أو وجود قائمة بالأسعار

مكة .. جولة لبلدية الشوقية تغلق 7 صالونات حلاقة وتغرّم 32 آخرين

نفَّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، حملة على صالونات الحلاقة ضمن نطاق البلدية؛ في إطار جهود البلدية لمتابعة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم الوقوف على 94 صالوناً للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية كافة، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 7 صالونات، وتغريم 32 صالوناً، وتعهد 14 صالوناً مخالفاً بتصحيح أوضاعها، مبيناً أن المُخالفات التي تم رصدها تنوّعت ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامة، وعدم التقيد بارتداء الزي الرسمي، و استخدام الأمواس متعددة الاستخدام، إضافةً إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة.

ودعا المهندس الحربي؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.أمانة العاصمة المقدّسة صالونات الحلاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية