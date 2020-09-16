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.. كشف غازي جديد يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعبة

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مصر.. كشف غازي جديد يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعبة .. كشف غازي جديد يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعبة
أعلنته شركة إيني الإيطالية بمنطقة النورس بالبحر المتوسط

مصر.. كشف غازي جديد يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعبة

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، اليوم الأربعاء، كشف غاز جديداً في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في .

ويشير التقييم الأولي لنتائج البئر، بحسب رويترز، إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاكتشاف الجديد تم تحقيقه من خلال البئر الاكتشافية Nidoco NW-1 تقع على عمق 16 متراً من المياه و5 كيلو مترات من الساحل و4 كيلو مترات من حقل نورس، الذي تم اكتشافه في يوليو 2015.

وقال البيان -بحسب "المصري اليوم" القاهرية- إن الكشف أثبت الإمكانات العالية لمنطقة نورس الكبرى ويشير إلى توسيع نطاق إمكانات الغاز إلى شمال الحقل.

ويقوم بتنمية حقل نورس للغاز الطبيعي شركتا إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية.

وتملك شركة إيني 75% من منطقة امتياز أبو ماضي الذي يقع بها الحقل، فيما تملك شركة بي بي البريطانية 25% من المنطقة.مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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