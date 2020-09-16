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"تصفية" تنهي أعلى صفقة عقارية في هذا العام

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"تصفية" تنهي أعلى صفقة عقارية في هذا العام "تصفية" تنهي أعلى صفقة عقارية في هذا العام
خلال مزاد أرض مساهمة جوهرة المطار

أتمت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة في العام الجاري، وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم بمدينة الدمام لبيع أرض مساهمة مخطط جوهرة المطار بالكامل بمبلغ يقارب (2,000,000,000) ريال.

وأكدت "تصفية" أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ وذلك تمهيداً لصرف حقوق المساهمين في المساهمة.

يُذكر أن مساحة مخطط جوهرة المطار تزيد على 10 ملايين متر مربع بمدينة الدمام، ويُعد من أهم المخططات في المنطقة للاستثمار السكني والتجاري.

الجدير بالذكر أن "تصفية" طرحت في النصف الثاني من عام 2020م عديداً من أراضي المساهمات العقارية للبيع بطريق المزاد العلني أو بطريق البيع المباشر، وذلك بمساحة تقارب (20,000,000) متر مربع.تصفية لجنة المساهمات العقارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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