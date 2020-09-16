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يطلق اليوم.. تفاصيل نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد "آي أو إس 14"

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يطلق اليوم.. تفاصيل نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد "آي أو إس 14" يطلق اليوم.. تفاصيل نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد "آي أو إس 14"
سيكون متاحًا على هواتف "آيفون 6 إس" وكافة إصدارات "آيفون" الأحدث

يطلق اليوم.. تفاصيل نظام تشغيل هواتف

تستعد شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، لإطلاق نظام تشغيل "آي أو إس 14" الذي يتم تشغيله في هواتف "آيفون".

ومن المتوقع؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن يكون متاحًا اليوم على هواتف "آيفون 6 إس" وكافة إصدارات "آيفون" الأحدث.

ومن المتوقع أن يقدم تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد عددًا من الميزات الجديدة الفريدة، والتي يأتي أبرزها مثل أدوات الشاشة الرئيسية، وتقديم طريقة مختلفة لتنظيم التطبيقات في شكل يبدو كأنه "مكتبة التطبيقات".

وسيمكّن نظام تشغيل "آي أو إس 14" من مشاهدة العروض من منصات الفيديوهات والأعمال الفنية الشهيرة مثل "نتفلكس" و"أبل تي في بلس"، بصورة أسهل وأكثر سلاسة على هواتف "آيفون".

ويضع "آي أو إس 14" الصورة في وضع أكثر سهولة، كما تحصل هواتف "آيفون" على دعم من المساعد الصوتي الذكي "سيري" على بعض الترقيات والتحديثات الجديدة.

وأبرز تحديثات "سيري" الجديدة هو حصوله على ميزة "الترجمة الصوتية"، التي ستظهر في الجزء العلوي من شاشة هاتف "آيفون"، بدلًا من احتلالها الشاشة بالكامل.

أما بالنسبة للرسائل، فيمكن من خلال نظام "آي أو إس 14" تثبيت المحادثات الأكثر أهمية في الأعلى؛ لتسهيل الوصول إليها، وستمكن كذلك هواتف "آيفون" من الحصول على الدردشات الجماعية على الردود المضمنة.

أما بالنسبة للخراط؛ فستأتي اتجاهات ركوب الدراجات، وستعمل على تحسين ميزات البحث على المواقع أيضًا.

ويقدم نظام تشغيل "آي أو إس 14" أداة جديدة أخرى يطلق عليها "مقاطع التطبيق"، والتي يمكن من خلالها الوصول إلى أجزاء من التطبيقات دون الحاجة إلى تنزيلها.

ويمكنك، على سبيل المثال، عن طريق أداة "مقاطع التطبيق"، الدفع مقابل وقوف السيارات باستخدام "أبل باي"، وتسجيل الدخول مع أبل دون الحاجة إلى الانتظار، حتى ينتهي التطبيق من التنزيل أو إنشاء حساب لتطبيق قد لا تستخدمه مرة أخرى.شركة أبل الأمريكية آيفون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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