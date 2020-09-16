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"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة

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"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة "آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة
تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ(90).. وتعزيزًا لقيم المواطنة والانتماء

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة غرة شهر صفر للعام الجاري 1442هـ؛ للحديث عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير "آل الشيخ" اليوم لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، تزامنًا مع اليوم الوطني الـ(90) للمملكة؛ تذكيرًا بما تنعم به هذه البلاد المباركة من نعمة الوحدة والاستقرار، وتعزيزًا لقيم المواطنة والانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع من خلال خطبة الجمعة.

ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ للخطباء، في إطار رسالة الوزارة السامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيدًا على دور وأهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض المواضيع والقضايا التي يحسن التنبيه عليها، والتذكير بها، ومن أبرزها ترسيخ الانتماء والمواطنة، وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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