فريق طلاب جامعة حائل يتأهل إلى نهائي تحدّي نيوم

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لمسار الطاقة من بين خمسة فرق من أصل أكثر من 40

تأهل فريق طلاب جامعة حائل المشاركين في "تحدّي نيوم" للذكاء الاصطناعي لمسار الطاقة، إلى المرحلة النهائية من بين خمسة فرق من أصل أكثر من 40 فريقاً من مختلف جامعات المملكة.

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة حائل الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن فريق جامعة حائل الذي سلّم مشاركته في مسار الطاقة يتكون من 4 طلاب من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة، وهم: أيمن الشمري، ومحمد الشدوخي، وفهد الحربي، وبدر العنزي، ويشرف عليهم الدكتور عبدالعزيز الملق، مؤكداً أن مشاركة الطلبة في المسابقات والمؤتمرات الوطنية والدولية تحظى بدعم واهتمام رئيس الجامعة ومتابعة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وهنّأ الدكتور الغامدي؛ الطلاب المتأهلين على هذا الإنجاز الذي يعكس المستوى المتميز لطلاب وطالبات جامعة حائل، مشيراً إلى أن الدعم الذي يجده الفريق المشارك من قِبل الجامعة كان له أثر إيجابي في بث روح المنافسة بين الطلاب وتطوير الجانب المعرفي والمهاري لديهم، لافتاً النظر إلى وجود عدد من الأندية الطلابية في الكلية وفرع طلابي للجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، إضافة إلى وحدة للإبداع والابتكار.جامعة حائل تحدّي نيوم