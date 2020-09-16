أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الحكومة يتابع خطة الانتقال للعاصمة الإدارية بداية من العام المقبل -
مساء dmc - القومي للأمومة والطفولة يوقف زواج طفلين في سوهاج وهاتفيا مدير عام نجدة الطفل يؤكد -
مساء dmc - مساء dmc يناقش تطورات فيروس كورونا حول العالم ود. عادل خطاب يوضح مستجدات الوصول للقاح -
لعلهم يفقهون | التفسير المصور | السبت 19/9/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - مع "سارة حازم" | السبت 19/9/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - د.حسام عبد الغفار: المحكمة أيدت قرار عزل 3 أساتذة بتهمة تسريب الإمتحانات -
تعرف جمع تار ؟ -
الأم الحديدية ويزو تأكل عيالها في مسرح مصر -
الشيف حسن | طريقة عمل سلطة القدسية -
الشيف حسن | طريقة تحضير الكفتة بشكل مثالي من الشيف حسن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فريق طلاب جامعة حائل يتأهل إلى نهائي تحدّي نيوم

Print
فريق طلاب جامعة حائل يتأهل إلى نهائي تحدّي نيوم فريق طلاب جامعة حائل يتأهل إلى نهائي تحدّي نيوم
لمسار الطاقة من بين خمسة فرق من أصل أكثر من 40

فريق طلاب جامعة حائل يتأهل إلى نهائي تحدّي نيوم

تأهل فريق طلاب جامعة حائل المشاركين في "تحدّي نيوم" للذكاء الاصطناعي لمسار الطاقة، إلى المرحلة النهائية من بين خمسة فرق من أصل أكثر من 40 فريقاً من مختلف جامعات المملكة.

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة حائل الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن فريق جامعة حائل الذي سلّم مشاركته في مسار الطاقة يتكون من 4 طلاب من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة، وهم: أيمن الشمري، ومحمد الشدوخي، وفهد الحربي، وبدر العنزي، ويشرف عليهم الدكتور عبدالعزيز الملق، مؤكداً أن مشاركة الطلبة في المسابقات والمؤتمرات الوطنية والدولية تحظى بدعم واهتمام رئيس الجامعة ومتابعة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وهنّأ الدكتور الغامدي؛ الطلاب المتأهلين على هذا الإنجاز الذي يعكس المستوى المتميز لطلاب وطالبات جامعة حائل، مشيراً إلى أن الدعم الذي يجده الفريق المشارك من قِبل الجامعة كان له أثر إيجابي في بث روح المنافسة بين الطلاب وتطوير الجانب المعرفي والمهاري لديهم، لافتاً النظر إلى وجود عدد من الأندية الطلابية في الكلية وفرع طلابي للجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، إضافة إلى وحدة للإبداع والابتكار.جامعة حائل تحدّي نيوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية