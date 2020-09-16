"محافظ صامطة" يقف على المشاريع المُنَفّذة والجاري تنفيذها بمركز "السهي"

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خلال جولة تفقدية لمتابعة ما يهم المواطنين واحتياجاتهم وحث على سرعة الإنجاز

وقف محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، على المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بمركز السهي التابع للمحافظة، خلال جولة تفقدية قام بها لمتابعة كل ما يهم المواطن من مشاريع خدمية وترفيهية، والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة المشاريع التي تنفذ على أرض الواقع.

رافق "زعلة" خلال الجولة رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي ورئيس البلدية المكلف المهندس محمد الهتلان.

وشاهد محافظ صامطة في مستهل الجولة، عددًا من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمركز، كما وقف على الواجهة البحرية بالمركز، واستمع لشرح موجز من رئيس البلدية المكلف عن المشاريع الجاري العمل فيها بالواجهة البحرية، ووجّه المسؤولين بالمركز بضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع ومتابعة تنفيذها وفق المتفق عليه مع المقاولين، وحثهم على الإنجاز في الوقت المحدد.

وتأتي هذه الجولة وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه؛ للوقوف عن قرب وتلمّس احتياج المواطنين ومتابعة كل ما يسهم في توفير راحتهم في أماكن التنزه.

محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة