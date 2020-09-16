أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الحكومة يتابع خطة الانتقال للعاصمة الإدارية بداية من العام المقبل -
مساء dmc - القومي للأمومة والطفولة يوقف زواج طفلين في سوهاج وهاتفيا مدير عام نجدة الطفل يؤكد -
مساء dmc - مساء dmc يناقش تطورات فيروس كورونا حول العالم ود. عادل خطاب يوضح مستجدات الوصول للقاح -
لعلهم يفقهون | التفسير المصور | السبت 19/9/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - مع "سارة حازم" | السبت 19/9/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - د.حسام عبد الغفار: المحكمة أيدت قرار عزل 3 أساتذة بتهمة تسريب الإمتحانات -
تعرف جمع تار ؟ -
الأم الحديدية ويزو تأكل عيالها في مسرح مصر -
الشيف حسن | طريقة عمل سلطة القدسية -
الشيف حسن | طريقة تحضير الكفتة بشكل مثالي من الشيف حسن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

علماء ينجحون في عزل أصغر جزيء بيولوجي يمكن استخدامه كعلاج وقائي من كورونا

Print
علماء ينجحون في عزل أصغر جزيء بيولوجي يمكن استخدامه كعلاج وقائي من كورونا علماء ينجحون في عزل أصغر جزيء بيولوجي يمكن استخدامه كعلاج وقائي من كورونا
قالوا: كان فعالًا للغاية في منع وعلاج عدوى الفيروس المستجد في الفئران والهامستر

علماء ينجحون في عزل أصغر جزيء بيولوجي يمكن استخدامه كعلاج وقائي من كورونا

نجح علماء كلية الطب بجامعة بيتسبرج الأمريكية، في عزل أصغر جزيء بيولوجي حتى الآن يعمل على تحييد المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وتم استخدام هذا المكون الصغير من الجسم المضاد (أصغر بـ10 مرات من الجسم المضاد كامل الحجم)؛ لبناء دواء يُعرف باسم AB8، للاستخدام المحتمل كعلاج وقائي ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشف الباحثون، في مجلة "سيل" أن العلاج المحتمل "Ab8" كان فعالًا للغاية في منع وعلاج عدوى كورونا المستجد في الفئران والهامستر.

ويزيد الحجم الصغير لمكون الجسم المضاد، من قدرته على الانتشار في الأنسجة لتحييد الفيروس بشكل أفضل، كما يجعل أيضًا من الممكن إدارة الدواء بطرق بديلة، بما في ذلك الاستنشاق، والأهم من ذلك، أنه لا يرتبط بالخلايا البشرية، وهي علامة جيدة على عدم وجود آثار جانبية سلبية على البشر.

ويقول المؤلف المشارك بالدراسة، جون ميلورز، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة بيتسبرج: "العلاج المحتمل Ab8 ليس فقط لديه إمكانات كعلاج لـ(كوفيد-19)؛ ولكن يمكن استخدامه أيضًا للوقاية؛ حيث يمنع حدوث الإصابة بعدوى الفيروس".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مساء dmc يناقش تطورات فيروس كورونا حول العالم ود. عادل خطاب يوضح مستجدات الوصول للقاح

مساء dmc - مساء dmc يناقش تطورات فيروس كورونا حول العالم ود. عادل خطاب يوضح مستجدات الوصول للقاح

اصابة عروسين بفيروس كورونا في الاردن

اصابة عروسين بفيروس كورونا في الاردن

الصين: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية