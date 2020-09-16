علماء ينجحون في عزل أصغر جزيء بيولوجي يمكن استخدامه كعلاج وقائي من كورونا

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قالوا: كان فعالًا للغاية في منع وعلاج عدوى الفيروس المستجد في الفئران والهامستر

نجح علماء كلية الطب بجامعة بيتسبرج الأمريكية، في عزل أصغر جزيء بيولوجي حتى الآن يعمل على تحييد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وتم استخدام هذا المكون الصغير من الجسم المضاد (أصغر بـ10 مرات من الجسم المضاد كامل الحجم)؛ لبناء دواء يُعرف باسم AB8، للاستخدام المحتمل كعلاج وقائي ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشف الباحثون، في مجلة "سيل" أن العلاج المحتمل "Ab8" كان فعالًا للغاية في منع وعلاج عدوى كورونا المستجد في الفئران والهامستر.

ويزيد الحجم الصغير لمكون الجسم المضاد، من قدرته على الانتشار في الأنسجة لتحييد الفيروس بشكل أفضل، كما يجعل أيضًا من الممكن إدارة الدواء بطرق بديلة، بما في ذلك الاستنشاق، والأهم من ذلك، أنه لا يرتبط بالخلايا البشرية، وهي علامة جيدة على عدم وجود آثار جانبية سلبية على البشر.

ويقول المؤلف المشارك بالدراسة، جون ميلورز، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة بيتسبرج: "العلاج المحتمل Ab8 ليس فقط لديه إمكانات كعلاج لـ(كوفيد-19)؛ ولكن يمكن استخدامه أيضًا للوقاية؛ حيث يمنع حدوث الإصابة بعدوى الفيروس".فيروس كورونا الجديد