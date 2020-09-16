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يضمن لها 40 مليون جرعة بجانب اتفاقيات توريد لقاحات أخرى من الاتحاد الأوروبي

وافقت الحكومة الألمانية، أمس الثلاثاء، على تقديم ما يصل إلى 750 مليون يورو (892 مليون دولار) لدعم 3 شركات أدوية محلية، تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التعليم والبحث العلمي، أنيا كارلتشيك، أن الحكومة وافقت بالفعل على تزويد شركتي "بيونتيك"، و"كيورفاك" بمبلغ بمبلغ 375 مليون و230 مليون يورو على التوالي، لتطوير لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي.

وأضافت كارلتشيك أنه من المتوقع اختتام المحادثات مع شركة ثالثة، وهي"آي دي تي بيولوجيا" قريبًا.

وتعمل الشركة على تطوير لقاح قائم على النواقل؛ حيث ينقل بروتين فيروس كورونا إلى الخلايا، لتحفيز الاستجابة المناعية للجسم.

وسيضمن الاتفاق مع الشركات الثلاث، لألمانيا 40 مليون جرعة من اللقاح؛ وفق ما نقلته "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى اتفاقيات توريد لقاحات أخرى مبرمة من خلال الاتحاد الأوروبي.ألمانيا فيروس كورونا الجديد