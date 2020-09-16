أخبار عاجلة

جمهور التالتة - فتحي مبروك: الأهلي حسم لقب الدوري مبكرا والفترة القادمة هامة لتجهيز الفريق لأفريقيا -
جمهور التالتة - محمد عبد السلام: مصر المقاصة كان سيقوم بعمل ممر شرفي لأي نادي يفوز بالدوري -
جمهور التالتة - تعليق إبراهيم فايق على تتويج الأهلي بالدوري الـ 42 .. الشغف والجمهور دايما رقم واحد -
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع نجوم النادي الأهلي عقب التتويج ببطولة الدوري العام -
ستاد مصر - إيهاب جلال : أبارك التتويج للأهلي أولا .. لاحت لنا فرص عديدة وغير راض عن التعادل -
بعد غلقه لمدة 28 ساعة.. تعرف على التحويلات المرورية في الهرم -
هتافات ضد رئيس الوفد احتجاجا على المشاركة في قائمة التحالف في الانتخابات البرلمانية -
"حياة كريمة" تطلق ٧ قوافل طبية بالمحافظات -
الأهلي يكتسح الجميع ويفقد رقماً واحداً في الدوري الـ 42 -
رائد صناعة السجاد في مصر... وفاة محمد فريد خميس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجاح أول حالة أطفال أنابيب لأربعينية بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

Print
نجاح أول حالة أطفال أنابيب لأربعينية بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر نجاح أول حالة أطفال أنابيب لأربعينية بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر
بعد رحلة علاج في عديد من المراكز والمستشفيات الداخلية والخارجية

نجاح أول حالة أطفال أنابيب لأربعينية بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

تم بنجاح، ولله الحمد، إجراء أول عملية طفل أنابيب في مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر لسيدة تبلغ من العمر 40 عاماً، وذلك بعد رحلة علاج في عديد من المراكز والمستشفيات الداخلية والخارجية تم خلالها عمل 15 محاولة أطفال أنابيب وتعرّضت للإجهاض 3 مرات.

ورغم كل المحاولات السابقة، فإن السيدة لم تفقد الأمل بالله، إذ قامت وبرفقة زوجها بزيارة مركز علاج العقم بالمستشفى وبعد الاطلاع على تاريخهما المرضى وإجراء الفحوص اللازمة، تبين أن الزوج مصاب بشبه انعدام للحيوانات المنوية.

وتم وضع خطة علاجية لزيادة فرص الحمل اشتملت على تناول الزوجة علاجات مناعية تساعد على انغراس الأجنة بالرحم، وإعطاؤها أدوية تزيد من تدفق الدم لبطانة الرحم وتنشط المبيضين وتحفيزهما عن طريق الإبر الهرمونية، بعدها تم سحب عددٍ من البويضات لحقنها فيما بعد بالحيوانات المنوية السليمة.

في حين تم تقييم حالة الزوج عن طريق طبيب الذكورة بالمستشفى لدينا الذي قام بأخذ عيّنة من الأنسجة (خزعة الخصية) احتوت حيوانات منوية صالحة للتجميد والاستخدام فيما بعد لأطفال الأنابيب.

بعد ذلك تم حقن البويضات بالحيوانات المنوية السليمة وإرجاع ثلاثة أجنة من الدرجة الأولى بعد الاحتفاظ بها في الحاضنات الذكية لمدة خمسة أيام,. وبفضل الله، تم الحمل بأمان ورُزقت بطفلة تتمتع بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أن مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب يعمل به أطباء أكفاء ومتخصصون في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، حاصلون على أعلى الشهادات العلمية العالية وذوو خبرات كبيرة في هذا التخصص.

كما أن المركز تم تزويده بأحدث التقنيات الطبية والمخبرية عالية الدقة والتطور، التي توفر بيئة آمنة للأجنة تزيد من نسب نجاح الحمل والإنجاب.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية