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طفا فوق .. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه

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طفا فوق الماء.. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه طفا فوق .. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه
كان يمارس السباحة مساء الإثنين قبل أن يختفي عن الأنظار وتم الإبلاغ

طفا فوق الماء.. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه

عثرت فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث، مساء أمس الثلاثاء، على جثمان الشاب الذي كان قد فُقد في بحر الليث مساء الإثنين.

وكانت فرق الإنقاذ تواصل عملها على مدار الساعة بحثاً عن الشاب المفقود حتى تم العثور على جثمانه بعد أن طفا فوق في الموقع الذي كان قد فُقد به.

وتم نقل جثمان الشاب لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم تسليمه لأسرته، حيث أُديت عليه الصلاة ودُفن في مقبرة الليث.

وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاماً "سعودي الجنسية" يمارس السباحة في بحر الليث، مساء الإثنين، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث أبلغ أحد المتنزهين حرس الحدود، الذي قام على الفور بعمليات البحث والتمشيط لكامل المنطقة التي فُقد بها، حيث استمرت أعمال البحث 24 ساعة حتى تم العثور عليه.حرس الحدود محافظة الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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طفا فوق الماء.. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه

طفا فوق الماء.. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه

شبكة عيون الإخبارية