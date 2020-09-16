أخبار عاجلة

جمهور التالتة - فتحي مبروك: الأهلي حسم لقب الدوري مبكرا والفترة القادمة هامة لتجهيز الفريق لأفريقيا -
جمهور التالتة - محمد عبد السلام: مصر المقاصة كان سيقوم بعمل ممر شرفي لأي نادي يفوز بالدوري -
جمهور التالتة - تعليق إبراهيم فايق على تتويج الأهلي بالدوري الـ 42 .. الشغف والجمهور دايما رقم واحد -
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع نجوم النادي الأهلي عقب التتويج ببطولة الدوري العام -
ستاد مصر - إيهاب جلال : أبارك التتويج للأهلي أولا .. لاحت لنا فرص عديدة وغير راض عن التعادل -
بعد غلقه لمدة 28 ساعة.. تعرف على التحويلات المرورية في الهرم -
هتافات ضد رئيس الوفد احتجاجا على المشاركة في قائمة التحالف في الانتخابات البرلمانية -
"حياة كريمة" تطلق ٧ قوافل طبية بالمحافظات -
الأهلي يكتسح الجميع ويفقد رقماً واحداً في الدوري الـ 42 -
رائد صناعة السجاد في مصر... وفاة محمد فريد خميس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإعصار "سالي" يهدد بسيول كارثية ودعوات حكومية للفرار

Print
الإعصار "سالي" يهدد بسيول كارثية ودعوات حكومية للفرار الإعصار "سالي" يهدد بسيول كارثية ودعوات حكومية للفرار
دعا حكامُ أربع ولايات السكانَ إلى الفرار من الساحل

الإعصار

تحرك الإعصار سالي صوب ساحل الخليج الأمريكي، الثلاثاء، مهددًا بسيول كارثية وأمطار مستمرة؛ إذ بدأ يضرب الشاطئ؛ فيما دعا حكام أربع ولايات، السكان إلى الفرار من الساحل.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن الإعصار "سالي" قد يجتاح سواحل ألاباما وفلوريدا وميسيسيبي ليل الثلاثاء أو صباح الأربعاء، وقد يتسبب في حدوث سيول هائلة.

ويعيد "سالي" إلى الأذهان الإعصار هارفي في 2017، الذي أدى لسقوط الأمطار على مدى أيام في منطقة هيوستون؛ مما تسبب في أضرار جسيمة.

ووفق "سكاي نيوز"، توقع المركز هطول أمطار تربو على قدمين في بعض المناطق؛ فضلًا عن حدوث سيول شديدة تهدد الحياة يوم الأربعاء.

وتراجعت سرعة الرياح التي يحملها الإعصار إلى 80 ميلًا في الساعة (140 كيلومترًا في الساعة) في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش).

وقال المركز: إن "سالي" يقع على بُعد 85 ميلًا (135 كيلومترًا) إلى الجنوب من موبايل في ولاية ألاباما، ويحمل رياحًا بقوة العاصفة الاستوائية إلى الشاطئ.

وتوقع تشاك واتسون، من مؤسسة إنكي البحثية التي ترصد العواصف الاستوائية، أن تتراوح الأضرار الناجمة عن "سالي" بين ملياريْ وثلاثة مليارات دولار.

وقال "واتسون": إن هذا قد يرتفع إذا حدث أكبر هطول للأمطار على اليابسة بدلًا من الخليج. ودعا الحكام من لويزيانا إلى فلوريدا، السكان إلى مغادرة المناطق المنخفضة.

وأعلن الرئيس دونالد الطوارئ في ألاباما وميسيسيبي ولويزيانا؛ من أجل المساعدة في تنسيق الإغاثة في حالات الكوارث.

وأغلقت الموانئ والمدارس والشركات على طول الساحل. وقام خفر السواحل الأمريكي بتقييد السفر على نهر المسيسيبي من نيو أورليانز إلى الخليج.الإعصار سالي أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دمشق ترد على تصريحات ترامب حول عزمه قتل الرئيس بشار الأسد

دمشق ترد على تصريحات ترامب حول عزمه قتل الرئيس بشار الأسد

ترامب: ناقشت تصفية الرئيس السوري مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه رفض الفكرة

ترامب: ناقشت تصفية الرئيس السوري مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه رفض الفكرة

هل ينهي ترامب أزمة الخليج قبل الانتخابات؟

هل ينهي ترامب أزمة الخليج قبل الانتخابات؟

بايدن يطالب ترامب بالتنحي: لم يكن صادقاً مع الأمريكيين

بايدن يطالب ترامب بالتنحي: لم يكن صادقاً مع الأمريكيين

شبكة عيون الإخبارية