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هذه المواد الغذائية تضر بالكبد.. وحذار من "البطل المطلق"

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هذه المواد الغذائية تضر بالكبد.. وحذار من "البطل المطلق" هذه المواد الغذائية تضر بالكبد.. وحذار من "البطل المطلق"
سريعة الامتصاص وتعالج مباشرة لتتحول إلى دهون تؤدي لالتهابه

هذه المواد الغذائية تضر بالكبد.. وحذار من

حذر البروفيسور أليكسي بويفيروف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة سيتشينوف الطبية، من المواد الغذائية التي تسبب تلف الكبد المزمن عند الإفراط في تناولها.

وأشار بويفيروف، إلى أن الكثيرين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي ينجم عن الإفراط في تناول والسكريات؛ ولكن الأخطر في هذا الأمر هو سكر الفركتوز، الذي يتحول إلى دهون تتراكم بالدرجة الأولى في الكبد؛ مما يؤدي إلى التهابه.

وأضاف بحسب " اليوم"، يتناول الكثيرون المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من سكر الفركتوز؛ لأنهم يعتبرونها مفيدة للصحة؛ فعلى سبيل المثال العصائر تحتوي على شكل سكر الفركتوز الأكثر ضررًا للصحة؛ لأنه سريع الامتصاص، ومباشرة يعالج ويتحول إلى دهون".

وأشار البروفيسور أليكسي بويفيروف، إلى أنه عند الإفراط بتناول هذه المواد، قد تصبح بعض الفواكه ضارة بالكبد. وينصح بتوخي الحذر من الإفراط في تناول العسل؛ لأنه "البطل المطلق" في نسبة احتوائه على سكر الفركتوز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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