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يعلن: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بعد 20 يومًا

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ترامب يعلن: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بعد 20 يومًا يعلن: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بعد 20 يومًا
قال: الإدارة السابقة كانت ستحصل عليه بعد سنوات عدة

ترامب يعلن: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بعد 20 يومًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، الثلاثاء، أن لقاحًا للوقاية من ، قد يكون متاحًا خلال 3 إلى 4 أسابيع؛ مما يؤكد توقعات لمسؤولين أمريكيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر".

وخلال مناسبة استضافتها محطة "إيه.بي.سي نيوز" في فيلادلفيا، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وذكر أن اللقاح قد يكون جاهزًا للتوزيع قريبًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات، ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع"؛ وفق ما نقلته "رويترز".

ووفق "سكاي نيوز"، فقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر؛ بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن وثائق رسمية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي" قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.

وكان ترامب قد تعهد سابقًا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.

وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا؛ لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الثالث من نوفمبر.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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