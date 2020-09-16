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جمهور التالتة - فتحي مبروك: الأهلي حسم لقب الدوري مبكرا والفترة القادمة هامة لتجهيز الفريق لأفريقيا
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
جمهور التالتة - محمد عبد السلام: مصر المقاصة كان سيقوم بعمل ممر شرفي لأي نادي يفوز بالدوري
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
جمهور التالتة - تعليق إبراهيم فايق على تتويج الأهلي بالدوري الـ 42 .. الشغف والجمهور دايما رقم واحد
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع نجوم النادي الأهلي عقب التتويج ببطولة الدوري العام
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:14 صباحاً
ستاد مصر - إيهاب جلال : أبارك التتويج للأهلي أولا .. لاحت لنا فرص عديدة وغير راض عن التعادل
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:14 صباحاً
بعد غلقه لمدة 28 ساعة.. تعرف على التحويلات المرورية في الهرم
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:10 صباحاً
هتافات ضد رئيس الوفد احتجاجا على المشاركة في قائمة التحالف في الانتخابات البرلمانية
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:10 صباحاً
"حياة كريمة" تطلق ٧ قوافل طبية بالمحافظات
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:10 صباحاً
الأهلي يكتسح الجميع ويفقد رقماً واحداً في الدوري الـ 42
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:10 صباحاً
رائد صناعة السجاد في مصر... وفاة محمد فريد خميس
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:09 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
آخر النهار| الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية في إطار وجود "كورونا - تقرير
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 08:05 صباحاً
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