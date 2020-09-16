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أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً

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أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً
رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات وعقمت  ٧٨٧ ألف متر مربع

أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً

نظفت أمانة منطقة الرياض خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً، كما رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: تحقيقاً للسلامة المروريّة، #أمانة منطقة الرياض تنظف خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً طولياً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

وتابعت: اهتماماً بنظافة الأحياء السكنية بالعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات، وتعقم ٧٨٧ ألف متر مربع من الأرصفة خلال الأسبوعين الماضيين.أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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