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يعلن حالة الطوارئ في ولاية أوريغون لتضررها من الحرائق والعواصف

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ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية أوريغون لتضررها من الحرائق والعواصف يعلن حالة الطوارئ في ولاية أوريغون لتضررها من الحرائق والعواصف
بدأت في 7 سبتمبر ولا تزال مستمرة

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية أوريغون لتضررها من الحرائق والعواصف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية أوريغون، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات والرياح الموسمية التي بدأت في 7 سبتمبر الجاري ولا تزال مستمرة.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الإعلان يتيح للرئيس، إصدار التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات كلاكاماس، ودوغلاس، وجاكسون، وكلاماث، ولين، ولينكولن، وماريون.

وأشار البيان إلى أنه يمكن أن تشمل المساعدة منحاً للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضاً منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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