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كورونا في 4 دول.. البرازيل 1113 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

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كورونا في 4 دول.. البرازيل 1113 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا في 4 دول.. البرازيل 1113 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
تونس تسجل 241 إصابة جديدة.. وكوريا الجنوبية 113.. والصين 12 حالة

كورونا في 4 دول.. البرازيل 1113 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 36653 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1113 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بلغ 4382263 إصابة، والوفيات 133119 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء".

وتُعد البرازيل من أكثر الدول تضررًا في العالم بالوباء؛ فقد انهار الناتج المحلي الإجمالي لأكبر في أمريكا اللاتينية في الربع الثاني من العام الجاري بسبب الوباء بنسبة 9.7%، وهو أسوأ مؤشر منذ عام 1996.

الصين:

أعلنت الصين تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية في الصين صباح اليوم، أن جميع الحالات المسجلة لوافدين من الخارج؛

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 85214؛ بينما ظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس مستقرًّا عند 4634 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية دون تسجيل وفيات.

وذكرت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22504 حالات منذ بدء تفشي كورونا؛ بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 367 حالة؛ وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم.

وأضافت السلطات أن 432 شخصًا خرجوا من مراكز علاج الفيروس بعد تعافيهم؛ ليرتفع عدد مَن تم شفاؤهم إلى 19310.

تونس

سجلت تونس 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 7623 إصابة؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 121 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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