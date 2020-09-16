مصرع شاب في مشاجرة ببورسعيد

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تلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، أمس، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى الزهور حالة متدهورة لشاب يدعى "أمير أحمد السيد رمضان" 16سنة، مصاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وذلك إثر اعتداء شخص أخر عليه بجسم صلب. وصرح أيمن جابر، مسئول غرفة الطوارئ بمديرية الصحة ببورسعيد، أنه بسبب تدهور حالة المريض حَوله الفريق الطبي بواسطة عربة إسعاف مجهزة إلي مستشفى السلام قسم جراحة المخ والأعصاب ليتم التعامل معه بوحدة الرعاية الحرجة إلا أنه لقى مصرعه. وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لضبط المتهم والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.