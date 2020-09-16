البحرين تعلن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد بشرط فحص مخبري بـ 60 دينارًا

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المملكة أهابت بجميع المسافرين إلى المنامة للالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية

أعلنت مملكة البحرين الاشتراطات التي يمكن لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد الدخول بها إلى البحرين، التي تتمثل بأهمية خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19) على جسر الملك فهد، ودفع تكلفته البالغة 60 دينارًا بحرينيًّا، وتحميل تطبيق "مجتمع واعٍ"، والتسجيل فيه؛ وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذا الشأن.

ويتم استثناء هذا الإجراء للقادمين لمن يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية، التي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق "مجتمع واعٍ"، وتسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أهابت المملكة بجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية كافة الصادرة عن الجهات المعنية في السعودية، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية سيتم التواصل مع المسافر من قِبل السلطات الصحية المعنية. ويتوجب على المسافر الاستمرار في العزل الذاتي، واتباع تعليمات السلطات الصحية بالمملكة.

كما أكدت مملكة البحرين ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.

ونبهت إلى أنه عند ملاحظة أي أعراض مشابهة للزكام، كالصداع والكحة وفقدان حاستَي الشم والتذوق، وآلام متفرقة في الجسم، مع ارتفاع درجات الحرارة، فعلى الشخص عزل نفسه على الفور، والاتصال بالرقم 444، واتباع التعليمات التي سوف تُعطَى له.