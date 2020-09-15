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من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل

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من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل فيروس كورونا من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل
شهدت انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة خلال الأسابيع الماضية

من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل فيروس كورونا

شهدت مكة المكرمة؛ انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية؛ حيث لم يتبق سوى 857 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من بين 32 ألف حالة سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شهدتها العاصمة المقدسة، منذ بداية انتشار حتى اليوم؛ 32000 حالة، منها 30449 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بينما توفي من جراء الفيروس 694 حالة رحمهم الله جميعًا.

ولم يتبق سوى 857 حالة نشطة في العاصمة المقدسة، أغلبها حالات مستقرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية