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جازان.. نجاة معلم من الموت بوادي مسلة أثناء محاولته مساعدة طلابه

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الوادي شهد العام الماضي مأساة حقيقية

جازان.. نجاة معلم من الموت بوادي مسلة أثناء محاولته مساعدة طلابه

نجا معلم يعمل بإحدى المدارس الابتدائية اليوم من موت محقق بعد أن انقلبت مركبته عدة مرات في طريق وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة بجازان، تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة.

وتفصيلاً، كان المعلم "علي محمد الخرمي" عائدًا من مدرسته الابتدائية الواقعة بقرية الحصامة، والتي توجه إليها لمساعدة الطلاب ممن يحتاجون إلى ذلك، والإجابة عن استفساراتهم بعد إقرار نظام التعليم عن بعد عبر المدارس الافتراضية، عندما فقدت المركبة توازنها قبل أن تنقلب مرات عدة بسبب الأمطار والسيول، غير أن الحادث لم يسفر عن أي إصابة، ونجا المعلم، بفضل الله.

يُشار إلى أن وادي مسلة شهد العام الماضي مأساة حقيقية عندما جرفت السيول مركبة على متنها أسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال غرقوا جميعًا ولم ينج منهم أحد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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