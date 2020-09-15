"وقت اللياقة للسيدات" يفتتح فرعاً جديداً بدبي يتسع لـ 1200 رياضية

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تشرف عليه 25 مدربة محترفة ويتضمن 123 وحدة تدريب

انضم نادي وقت اللياقة للسيدات إلى قائمة المنشآت المخصصة لرياضة السيدات في إمارة دبي، وذلك من خلال افتتاح فرع جديد بنادي وقت اللياقة بمنطقة الممزر الذي تبلغ مساحته 12700 قدم مربع.

وتفصيلاً، يتسع الفرع الجديد للنادي لـ 1200 رياضية وتشرف عليه 25 مدربة لياقة بدنية محترفة ويتضمن 123 وحدة تدريب كارديو و113 ماكينة تدريب قوة، كما يتضمن العديد من المرافق الرياضية التي تساعد السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بخصوصية تامة.

وفي هذا الصدد، قص شريط افتتاح المركز، حمد بن علي الصقري نائب رئيس مجلس إدارة شركة "لجام للرياضة" المالكة لأندية "وقت اللياقة"، العضو المنتدب، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وذلك بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعبد الرحمن المانع المدير الإقليمي بدولة الإمارات في الشركة، وفوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة بالمجلس، وعمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية بالمجلس، وفاطمة بوحجير مدير قسم المبادرات المجتمعية في شرطة دبي.

وقدم "الصقري" شرحاً عن المرافق التي يوفرها المركز للسيدات والإجراءات المتبعة داخل المركز.

وقال الصقري: "تهدف مؤسستنا إلى المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع بما فيهم كبار السن وأصحاب الهمم من خلال تحفيزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي عبر توفير الصالات الرياضية المناسبة لذلك وتعزيزها بأحدث الأجهزة الرياضية، حيث نعمل تحت شعار التدريب من أجل الصحة، ونقوم بإجراء البحوث الميدانية ونضع إستراتيجيتنا العامة على أساس نتائج هذه البحوث حتى تدار مرافقنا وفق نهج احترافي.

وأضاف : "نفتخر بأننا استطعنا الفوز بـ(جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي) التي منحتنا دافعاً معنوياً لبذل المزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات، كما فزنا بجائزة الإمارات للياقة البدنية خلال العام الماضي كأفضل نادي لياقة بدنية لعام 2019، وباعتبارنا جزءاً من هذا المجتمع نسعى دائماً إلى المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في تنظيم الفعاليات الرياضية من بينها شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة العامة للرياضة، وبلدية دبي وغيرها ".

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: "تربطنا علاقة قوية مع نادي وقت اللياقة منذ افتتاحه عام 2015، بعدما فاز بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" في فئة المؤسسة العربية المبدعة عن مبادرة برنامج رياضي يهدف إلى توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع الأفراد على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على دعم أي نشاط يساهم في تطوير الرياضة النسائية.