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قفزة يومية.."كورونا" يصيب 7.852 فرنسياً خلال 24 ساعة

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قفزة يومية.."كورونا" يصيب 7.852 فرنسياً خلال 24 ساعة قفزة يومية.."كورونا" يصيب 7.852 فرنسياً خلال 24 ساعة
عدد المرضى بالفيروس بلغ 395.104

قفزة يومية..

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 7.852 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع عن 6.158 حالة إصابة سجلت أمس.

وأضافت الوزارة في تحديثها اليومي على الانترنت، أن عدد الحالات التي دخلت للمستشفيات بسبب "كوفيد-19" خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2.713 حالة مقارنة بما سجل أمس وهو 2.561 حالة، وفقاً لـ "رويترز".

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء "كوفيد-19" في فرنسا إلى 30.999 بعد تسجيل 37 حالة وفاة جديدة.

وبلغ مجمل عدد حالات الإصابة بالفيروس الآن في فرنسا 395.104 حالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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