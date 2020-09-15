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وسط تزايد إصابات "كورونا".. كندا لا تستبعد فرض إغلاق كامل جديد

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وسط تزايد إصابات "كورونا".. كندا لا تستبعد فرض إغلاق كامل جديد وسط تزايد إصابات "كورونا".. كندا لا تستبعد فرض إغلاق كامل جديد
"هاجدو" أشارت إلى استعداد لمواجهة الفيروس

وسط تزايد إصابات

لم تستبعد وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو اليوم الثلاثاء فرض عزل عام كامل آخر إذا دعت الحاجة لذلك وسط ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بمرض "كوفيد- 19".

وقالت "هاجدو" للصحفيين: "نرى الأعداد ترتفع، لكن فرض عزل عام اقتصادي كامل سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لهذا البلد. لا نستبعد ذلك لأننا سنحمي صحة الكنديين، وسنفعل كل ما يتطلبه ذلك".

وأشارت إلى أن الحكومة مستعدة لمواجهة الفيروس بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الحال خلال الموجة الأولى، وفقًا لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات "هاجدو" بعد تعهدها في ساعة متأخرة من مساء أمس باتخاذ موقف حاسم لمواجهة تفشي المرض.

وأعلنت كندا تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة في أمس، وهي أعلى إصابات يومية منذ أول مايو (أيار)، وسط إعادة فتح المدارس، وزيادات الإصابات المرتبطة بالتجمعات الكبيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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