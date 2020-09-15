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الأمن قبض على المتحرشين الثلاثة.. تعرّف على العقوبات التي تنتظرهم

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الأمن قبض على المتحرشين الثلاثة.. تعرّف على العقوبات التي تنتظرهم الأمن قبض على المتحرشين الثلاثة.. تعرّف على العقوبات التي تنتظرهم

الأمن قبض على المتحرشين الثلاثة.. تعرّف على العقوبات التي تنتظرهم

أعلنت اليوم شرطة الرياض عن نجاح الأجهزة الأمنية في تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة، وتوثيقهم لذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.

وأكدت الشرطة في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

ووفقاً لنظام مكافحة التحرش فقد نصت المادة السادسة على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة .


ونصت الفقرة الثانية من المادة بأن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ٣٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.

شرطة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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