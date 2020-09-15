"السديس" يتابع مشاريع المسجد النبوي الجاري تنفيذها إلكترونيًا

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شدد على ضرورة متابعة الأعمال لما لها من أهمية للارتقاء بالخدمات المقدمة

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على سير المشاريع الخاصة بالمسجد النبوي عبر المنصة الإلكترونية ومتابعتها، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي، والوكيل المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية والفنية الأستاذ عبدالله بن دخيل الله المحمادي.

وأكد السديس على ضرورة متابعة المشاريع بالمسجد النبوي، وبذل المزيد من الجهود لإتمامها وفق الجداول الزمنية المحددة، واطلع على سير المشاريع القائمة والمستقبلية التي ستنفّذ في القريب العاجل، حيث تتيح المنصة الإلكترونية متابعتها بشكل دقيق.

وشدد الدكتور السديس على الوكالة المساعدة للشؤون الهندسية والفنية بضرورة متابعة الأعمال والمشاريع؛ لما لها من أهمية للارتقاء بالخدمات المقدمة، والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– بالحرمين الشريفين وقاصديهما .

وأشاد الرئيس العام بالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة المسجد النبوي الشريف، حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء والارتقاء بمنظومة الحرمين الشريفين بما يحقق الأهداف والتطلعات التي وجهت بها القيادة الرشيدة، حفظها الله.