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65 عضواً بهيئة التدريس يستفيدون من برنامج "الكواليتي ماترز" بكليات الأفلاج

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65 عضواً بهيئة التدريس يستفيدون من برنامج "الكواليتي ماترز" بكليات الأفلاج 65 عضواً بهيئة التدريس يستفيدون من برنامج "الكواليتي ماترز" بكليات الأفلاج

65 عضواً بهيئة التدريس يستفيدون من برنامج

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج برنامجا تدريبيا بعنوان "الكواليتي ماترز"، استفاد منها 65 من أعضاء التدريس.

ويهدف البرنامج الذي قدمه عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات بكليات الافلاج الدكتور منصور فتحي، إلى إعطاء نبذة تعريفية عن "الكواليتي ماترز Quality Matters"، ومعايير الجودة التي تستخدمها "الكواليتي ماترز" في قياس جودة المقرر الإلكتروني، وطرق بناء القوالب المستخدمة في المقرر الإلكتروني بالجامعة، والمطابقة لمعايير الكواليتي ماترز مثل؛ بناء صفحة أبدأ هنا، وصفحة دليل المقرر، وكذلك بناء صفحة دروس، ووحدات المقرر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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