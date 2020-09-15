تعليم الليث: أكثر من ٨٠٠ مستفيد من مبادرة "سجلني" عبر 16 مركزًا تقنيًّا

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لمساعدة الطلبة في معالجة أي مشكلات لدخول منصة "مدرستي"

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث مبادرة (سجلني) تحت شعار معًا في الوصول إلى منصة مدرستي؛ حيث قامت فكرة المبادرة على إنشاء ١٦ مركزًا تقنيًّا في المدارس ومكاتب التعليم تتوزع جغرافيًّا في أرجاء المراكز والمحافظات التابعة لإدارة التعليم.

وتهدف إلى دعم ومساندة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خارج أوقات الدوام الرسمي، لمعالجة مشكلات تسجيل الدخول في منصة مدرستي وبرنامج (Teams)، وذلك من خلال حزمة من الخدمات النوعية التي تم تقديمها عبر هذه المراكز.

ومن أبرز هذه الخدمات: تسجيل الطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المنصة؛ وذلك بحضورهم لمقرات الدعم، وتقديم الخدمة لهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتواصل مع المستهدفين وتقديم الدعم والمساندة لهم هاتفيًّا، والرد على الأسئلة والاستفسارات عن أدوات المنصة والعمل على توضيحها، والتعامل مع المنصات والبرامج التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم.

من جانب آخر بلغ عدد المستفيدين من المبادرة ٨٦١ طالبًا وطالبة، فيما كان عدد العاملين ٦٣ معلمًا ومعلمة ومشرفًا تربويًّا ومشرفة تربوية وإداريًّا وإدارية، بلغ عدد ساعات عملهم خلال ثلاثة أيام عمل ١٤٤ ساعة في كافة المراكز.

من جهته أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بجهود القائمين على المبادرة، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا لسعي الإدارة الحثيث إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع المحلي، على اعتبار أنهم شركاء مهمون في العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وحرصًا من الإدارة على تقديم الحلول المناسبة لهم وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تعلم أبنائهم؛ لضمان استمرار رحلتهم التعليمية عن بعد، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات والخيارات التي توفرها منصّة مدرستي.