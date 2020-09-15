"الطيران المدني" تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة

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أكدت انطلاق أول الرحلات الدولية بعدالسماح بالسفر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة، حيث انطلقت صباح اليوم أول الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، مؤكدة استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلها لهذه المرحلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المرافق والمطارات.

جاء ذلك بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقًا لما رفعت والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أرض المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة ولم يمر على تاريخ إجرائها أكثر من 48 ساعة لحظه وصولها إلى المطار، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص كورونا سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوها من أي أعراض اشتباه في الإصابة بالفايرس.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليم بشكل كامل الرحلات الدولية قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير المقبل ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بتقبل طلب وضع اشتراطات صحية ووقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.