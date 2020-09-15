العراق: 4224 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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الأردن يسجل 149 حالة والإجمالي يبلغ 3677

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 298,702 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 80 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8166, فيما سجلت 4214 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 233,346 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 57190, منهم 570 يرقدون في العناية المركزة.

إلى ذلك، سجل الأردن 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3677 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 7 أردنيين قادمين من الخارج، و 142 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2299 حالة.فيروس كورونا الجديد