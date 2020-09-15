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"الهزاني" يطلق مبادرة تعليم المخواة "رافد الرقمية" لذوي الحاجة

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لتمكينهم من الوصول إلى منصة "مدرستي"

أطلق محافظ المخواة نايف الهزاني، مبادرة "رافد الرقمية"؛ لتوفير أجهزة وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات ذوي الحاجة؛ من أجل تمكينهم من الوصول إلى منصة "مدرستي".

جاء ذلك، بحضور مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق، والشركاء والداعمين للمبادرة.

وقدم مدير "التعليم" شرحاً عن فكرة المبادرة وأدوار مختلف الجهات الداعمة وآليات تنفيذها.

وثمن "الهزاني" المبادرة والتي تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات ذوي الحاجة، وتمكينهم من مواصلة رحلتهم التعليمية، موضحا أن هذا يتوافق مع توجهات الرشيدة التي جعلت التعليم حقا للجميع.

وشكر مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق، دعم المحافظ وحرصه على تبني المبادرات الإيجابية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل التعليم أحد أهم مرتكزات التنمية.

وأشاد بما يقدمه الشركاء في الضمان الاجتماعي والغرفة التجارية وجمعية البر الخيرية وجمعية رعاية الأيتام بالمخواة من تعاون يحقق معاني الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مختلف الشرائح المجتمعية.

ولفت إلى أن المبادرة ستعمل على توفير الوصول السهل للطلاب والطالبات ذوي الحاجة وتعينهم على استمرار رحلتهم التعليمية بيسر عبر منصة "مدرستي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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