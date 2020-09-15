السحيمي: "مسك" تركز على دعم الشباب وتطويرهم للاستعداد لاقتصاد المستقبل

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سيتم اختيار أفضل 6 مشاريع سعودية للانضمام لأفضل 100 شركة ناشئة عالمية

أكد مدير مبادرات ريادة الأعمال في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك" الخيرية، عبدالرحمن السحيمي أن "مسك" تركز على دعم الشباب وتطويرهم للاستعداد لاقتصاد المستقبل، وأن إحدى المجالات المهمة التي نؤمن بشدة بأنها ستغير اقتصاد المستقبل هي ريادة الأعمال بالنظر إلى التطور الذي حصل في مجال ريادة الأعمال من سهول الوصول إلى الإنترنت، والتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات جعلت الحدود التجارية التقليدية تمثل أهمية أقل مقابل أهمية توسيع دائرة معرفة رائد الأعمال بما يحدث حول العالم.

ويرى السحيمي أن رواد الأعمال في المستقبل هم مفكرون عالميون ويجب أن يكونوا كذلك لهذا السبب اعتقدنا أن كأس العالم لريادة الأعمال هو بوابة للشباب لتطوير وتنمية أعمالهم والتواصل مع مجتمع عالمي من رواد الأعمال النظراء الذين يمثلون أدوات مهمة لبناء مشروع ناجح. وأن نجاح مسابقة تصفيات كأس العالم لريادة الأعمال المقامة مؤخرًا بالسعودية سيكون محفزًا لهم للمضي قدمًا بأفكار وخطط خلاقة لخدمة أبناء هذا الوطن.

وأضاف مدير مبادرات ريادة الأعمال بمسك الخيرية أن المسابقة تهدف لاختيار أفضل ستة مشاريع سعودية للانضمام لأفضل 100 شركة ناشئة حول العالم مقارنة بباقي المنافسات حول دول العالم، والمتنافسين السعوديين أثبتوا في الواقع تفوق واهتمام مذهلين وهذا يتضح من خلال تواجد المتسابقين السعوديين في قائمة الـ 100 الأفضل بشكل أكبر من معظم الدول الأخرى. وهذا جزء من تميز التجربة التي سيمر بها المتسابقون السعوديون هو مقدار احتكاكهم بزملائهم من الدول الأخرى وأن كأس العالم لريادة بمسماه يبدو كمنافسة وجوائز للفائزين، هو في حقيقته أكبر من ذلك حيث أنه قبل أن يكون مسابقة هو برنامج تطويري متكامل والجوائز تمثل جزءًا صغيرًا منها.

وقال : معيارنا الأساسي في بناء المباردة كان كيف يمكننا تقييم وتقويم لكل المشاريع – الفائزة وغير الفائزة كذك – وهذا بالنسبة لنا ما يمثل "الجائزة الحقيقية" للمشاركين جميعاُ خلال مجريات المسابقة، أكثر من 15000 متسابق شاركوا من أنحاء المملكة جميعهم حصلوا على فرصة الانضمام إلى برنامج تطويري افتراضي تم تطويره عن طريق مجموعة من الخبراء والجهات العالمية المختصة في ريادة الأعمال. بالإضافة لكل من تمكن من تطوير فكرته أو أضافوا لشركتهم الناشئة نقدم لهم عن طريق شركائنا باقة من الخدمات المتطورة مجموعها يصل إلى 100 ألف ريال لكل متسابق. بينما لا نزال نقدم جوائز مالية مغرية للفائزين، هذا جزء من ما نراه كجائزة حقيقية لا يقدمها كثير من المسابقات المماثلة.

وأضاف أن نقل الخبرات والتجارب كان جزءًا مهمًا في كأس العالم لريادة الأعمال، وهذا كان متمثلًا من خلال التواصل الذي بين الخبراء ورواد الأعمال، بين المستثمرين ورواد الأعمال، رواد الأعمال فيما بينهم، وهذا كان أحد الأهداف من إطلاق المبادرة خلال النهائيات العالمية في منتدى مسك العالمي سوف نرى هذا الأثر بشكل مضاعف من خلال الجلسات الحوارية ومساحات التواصل والتعرف. ريادة الأعمال كما يدرك الجميع هي في جوهرها فكرة تنموعن طريق التعلم من تجارب الخبراء رواد الأعمال السابقين والحاليين، وهذا ما حدث فعلياُ خلال منافسات كأس العالم لريادة الأعمال. وأن المشاركين السعوديين لا يقلون عن أقرانهم النهائيات العالمية بطبيعتها عالية التنافسية والأفكار المتقدمة تمثل بعضًا من أفضل الابتكارات بين رواد الأعمال في العالم، ولكن وعلى الرغم من ذلك ما رأيناه من المتسابقن في النهائيات السعودية كان مؤشرًا مبشرًا من سمات الابداع والابتكار وآمالنا عالية بإذن الله بتفوقهم في النهائيات العالمية وهذا لن يكون شيئاً جديدًا، فخلال منافسات العام الماضي أحد الفائزين بالنهائي العالمي كانت من السعودية وهي ريد سي فارمز

RED SEA FARMS .

وختم السحيمي تصريحه بأن الموسم القادم من كأس العالم لريادة الأعمال سيكونن فيه المزيد من وسائل التواصل مع رواد الأعمال، وأن هدفنا هو دائماُ الاستمرار في توسيع وتعميق دائرة الأثر والتطوير الذي نقوم به مع شركائنا وهذا هو المعيار الأساسي الذي نقوم به أثناء التخطيط لنسخة العام المقبل. بكل تأكيد سيكون هناك خدمات ومميزات وإضافات مهمة، ولكن جميعها ستكون بناءً على ما تعلمناه في هذه النسخة والتي تكتمل باكتمال النهائي العالمي في أكتوبر. وأنهم في مسك الخيرية

يهدفون دائماُ للاستمرار في توسيع وتعميق دائرة الأثر والتطوير الذي نقوم به وشركائنا لرواد الأعمال والطامحين بالدخول في مجال ريادة الأعمال. هدفنا من إطلاق هذه المباردة هو تشجيع الشباب وتذكيرهم بأن الكل بإمكانه أن يكون رائد أعمال بمجرد وجود الالتزام وسوف نستمر دائمًا في هذا التوجه.