أمير الباحة يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لإزالة التشوه البصري

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أكد أن المنطقة إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في رؤية 2030

ترأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

واستهل الاجتماع بكلمة أشاد فيها بالدعم السخي الذي تلقاه المنطقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيراً إلى أن المنطقة تعد إحدى الوجهات السياحية الرئيسية الثمانية في رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها العمل على تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وهذا يتطلب العمل الجاد على إزالة جميع عناصر ومظاهر التشوه البصري، وتجميل مدن المنطقة، وتطبيق الكود العمراني للباحة في واجهات المباني وعلى المحاور الرئيسية الذي يعكس هوية المنطقة وبيرز جمالها أمام الزائر والمقيم.

وأوضح أمير منطقة الباحة، أن توجيهه بتشكيل هذه اللجنة برئاسته وإشراف مباشر منه يأتي لأهمية هذا الموضوع الحيوي المهم للمنطقة ومحافظاتها وتنميته العمرانية.

من جهته أكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، أهمية اللجنة في إزالة التشوهات البصرية وإبراز جمال المنطقة بمشاركة جميع الجهات الخدمية بالمنطقة، مفيداً بأن الأمانة ستقوم بعمل المسحات الميدانية والمسح بالتصوير الرقمي لرصد جميع مظاهر التشوه البصري في جميع المحاور والمساحات والميادين، وسيتم تزويد كل جهة خدمية بما يخصها من مظاهر التشوه البصري لكي تقوم بمعالجتها حسب اختصاصها ووفق خطة عمل موحدة وجدول زمني محدد.

وأضاف "السواط": أنه "سيتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين والفنانين التشكيليين وشباب وشابات المنطقة في أعمال التحسين والتجميل بعمل النقوش والمجسمات والجداريات على مستوى المنطقة"، مبيناً أنه سيتم الرفع بتقارير دورية عن المنجزات وعرضها على أمير المنطقة.