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النظام السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية بحلب.. وأنقرة ترد

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النظام السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية بحلب.. وأنقرة ترد النظام السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية بحلب.. وأنقرة ترد

جي بي سي نيوز :- استهدفت قوات النظام السوري، مساء السبت، نقطة مراقبة تركية في شمال سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى من الجيش التركي، ما دفعه للرد بقوة من خلال القصف المدفعي.

وأكد مصدر لـ"عربي21"، أن النظام السوري، وجه ضربات مدفعية وصاروخية متتالية على نقطة المراقبة التركية في قرية الغزاوية في ريف حلب الغربي.

وقال: "أدى الهجوم إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش التركي، بحسب المعلومات الأولية".

وأضاف أن الفوج 46، الذي تتمركز فيه قوات النظام السوري، هو من قام باستهداف الجيش التركي.

في المقابل، ردت قوات الجيش التركي باستهدف مواقع قوات النظام السوري في الفوج 46 في ريف حلب الغربي، وبشكل مكثف.

ولم ترد بعد تفاصيل إصابات النظام السوري جراء الرد التركي.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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