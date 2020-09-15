أخبار عاجلة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ماكرون يضغط على الساسة اللبنانيين مع قرب انتهاء مهلة تشكيل

Print
ماكرون يضغط على الساسة اللبنانيين مع قرب انتهاء مهلة تشكيل الحكومة ماكرون يضغط على الساسة اللبنانيين مع قرب انتهاء مهلة تشكيل

جي بي سي نيوز :- أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرئيس يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع، والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها.

وقال الإليزيه: "الرئيس ماكرون يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان".

من جهته، أشار مصدر لبناني إلى أنه "من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل على الرئيس ميشال عون غدا الاثنين في مسعى لتسريع العملية التي عادة ما تستغرق شهورا بسبب الخلافات على تسمية الوزراء".

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في محاولة لتذليل عقبة تعيين وزير للمالية.

وقال بري: "حركة أمل تعارض الأسلوب المتبع حاليا لتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى غياب المشاورات، مضيفا: "لا أريد المشاركة فيها... سنتعاون لتحقيق الاستقرار في البلاد".

ووعدت القيادة اللبنانية ماكرون عندما زار بيروت في الأول من سبتمبر، بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين لإنهاء أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"ماكرون" و"عون" يتفقان على إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

"ماكرون" و"عون" يتفقان على إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

لبنان.. حل "عقدة" وزارة المالية وتمديد تشكيل الحكومة

لبنان.. حل "عقدة" وزارة المالية وتمديد تشكيل الحكومة

الحكومة ترد على 10 شائعات جديدة.. منها "تأجيل الدراسة وفرض ضرائب"

الحكومة ترد على 10 شائعات جديدة.. منها "تأجيل الدراسة وفرض ضرائب"

حصاد الأسبوع: الحكومة تنفي تأجيل الدراسة.. وقرارات جديدة للتعايش مع "كورونا"

حصاد الأسبوع: الحكومة تنفي تأجيل الدراسة.. وقرارات جديدة للتعايش مع "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية