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شرطة الرياض تعلن تحديد هويات الـ 3 متحرشين بالنساء

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شرطة الرياض تعلن تحديد هويات الـ 3 متحرشين بالنساء شرطة الرياض تعلن تحديد هويات الـ 3 متحرشين بالنساء
المتهمون قاموا بتوثيق جريمتهم ونشرها على مواقع التواصل

شرطة الرياض تعلن تحديد هويات الـ 3 متحرشين بالنساء

صرّح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة، وتوثيقهم لذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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