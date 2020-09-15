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"بوريل": علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا تمر بلحظة فارقة

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"بوريل": علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا تمر بلحظة فارقة "بوريل": علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا تمر بلحظة فارقة
دعا أنقرة إلى التراجع عن نزاع شرق المتوسط

ذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، أن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة.

وقال "بوريل" أمام البرلمان الأوروبي: "إن العلاقات بأنقرة تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادًا على ما سيحدث في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا مسؤول السياسية الخارجية تركيا إلى التراجع عن نزاع بشرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لبحث مسألة تركيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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