بعد إغلاق 190 يومًا وقرار "الداخلية".. جسر الملك فهد يستقبل المسافرين للبحرين

★ ★ ★ ★ ★

تزامنًا مع بدء سريان قرار السماح لفئات محددة وفق إجراءات وأنظمة مُعَدة سابقًا

بدأت حركة المسافرين تعود عبر منفذ جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين، صباح اليوم الثلاثاء؛ وذلك تزامنًا مع بدء سريان قرار السماح لفئات محددة من السعوديين، بالسفر خارج البلاد؛ وفق بيان وزارة الداخلية السعودية.

وبدأت بوابات جسر الملك فهد باستقبال المسافرين باتجاه مملكة البحرين؛ فيما شهد الجسر انتظامًا في العبور وفق إجراءات وأنظمة مُعَدة سابقًا.

هذا وقد بدأ رفع تعليق السفر للخارج جزئيًّا؛ اعتبارًا من الساعة 6 من صباح اليوم الثلاثاء، وفتح المنافذ بشكل تدريجي؛ بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.

يُذكر أن المملكة قد أغلقت منافذها على دول الخليج في منتصف شهر رجب الماضي؛ وتحديدًا في 7 مارس عام 2020 بعد المهلة التي حددتها الحكومة قبل إغلاق المنافذ مؤقتًا، كإجراء احترازي لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد.

واقتصر القرار على الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من الدول الثلاث الخليجية (الإمارات، والبحرين، والكويت) على المنافذ الجوية في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

كما اقتصر القرار أيضًا على المنافذ البرية بين السعودية وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط؛ على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، وكذلك في المطارات المشار إليها.

فيما شهدت الساعات الأخيرة قبل تنفيذ القرار، عبور أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين للمنافذ الثلاثة باتجاه السعودية؛ مستفيدين من المهلة التي حددتها الحكومة سابقًا.

جسر الملك فهد