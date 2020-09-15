الكرك: 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأغوار الجنوبية

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جي بي سي نيوز:- أعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة اليوم الأحد عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لواء الأغوار الجنوبية.

وقال الدكتور الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم عزل منازل المصابين، مؤكدا أن فرق التقصي الوبائي مستمرة بأخذ العينات من المخالطين لمنع انتشار الفيروس.