أومني كلاودز توحّد معايير فيرسا نتووركس لتقديم شبكات عريضة معرّفة بالبرمجيات في جميع أنحاء العالم

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أعلنت اليوم "أومني كلاودز"، الشركة المبتكرة الرائدة في مجال توفير الخدمات السحابية وترحيل البيانات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن اعتمادها لحلّ الشبكات العريضة المعرّفة بالبرمجيات "إس دي-دبليو إيه إن" من "فيرسا سكيور" لتقديم وتوسيع نطاق خدماتها في جميع أنحاء العالم، ومن شأن استخدام شبكة "أومني كلاودز" الشاملة المخصصة لحلّ الشبكات المعرّفة بالبرمجيات "إس دي إن" أن يوفّر تجربة فريدة من الخدمات السحابية القائمة على اتفاقية مستوى الخدمة "إس إل إيه".

وتعمل منصة "أومني كلاودز" على ربط فروع عملائها المؤسّسيّن والمستخدمين عن بُعد بعددٍ من السحابات العامة والخاصة، ما يُسهم في الحدّ من النفقات والمضاعفات الناجمة عن اعتماد السحابة عالمياً. وتوفر شركة "فيرسا سكيور" الرائدة في مجال الشبكات العريضة الآمنة المعرّفة بالبرمجيات، شبكات معرفة بالبرمجيات عبر أي نوع من الاتصال لتبسيط الإدارة وتوفير دعم ديناميكي لاعتماد السحابة وترحيل البيانات.

ويُشار إلى أنّ "أومني كلاودز" ستوفّر اتصالاً سحابياً هجيناً متكاملاً، إلى جانب استخدام شبكات "فيرسا" كطبقةٍ إضافية لتقنيات الاتصال القائمة، مثل التبديل متعدد البروتوكولات باستخدام المؤشرات التعريفية لبروتوكول الإنترنت "آي بيه-إم بيه إل إس" أو الموجات الصُغْرِيّة أو الأقمار الاصطناعية أو شبكات التطور طويل الأمد "إل تي إي" أو الإنترنت العام، لأتمتة العمليات وتعزيز الاتصال على امتداد مناطق جغرافية كبيرة. وسيوفّر ذلك لعملائها من المؤسسات والحكومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرةً إدارية مركزية للشبكة بأكملها، ما يمكنهم من التحكم بسهولة بإعدادات الأمان وأذونات المستخدم والمعايير، مثل الكمون وجودة الخدمة.

وستستخدم "أومني كلاودز" بوابات "فيرسا كلاود جيتواي" في كل من مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين في المناطق والمقاطعات، الذين يتصلون بالشبكات العريضة المعرّفة بالبرمجيات الخاصة بالبرمجيات في مواقع العملاء "إس دي-دبليو إيه إن سي بيه إي" التي تعمل بنظام التشغيل "فيرسا" (في أو إس) في عمليات مراكز بيانات الشركات والمقرات الرئيسية والفروع. ويُسهم ذلك بشكل بالحدّ بشكل ملحوظ من تكاليف التشغيل لدى العملاء، ويُسهّل اعتمادهم للخدمات السحابية، ويوفّر الاتصال على نطاق واسع على امتداد المواقع الجغرافية البعيدة.

وفي هذا السياق، قال عمرو عيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة لـ"أومني كلاودز": "نُعرب عن حماسنا وفخرنا في ’أومني كلاودز‘ بهذه الشراكة الاستراتيجية مع ’فيرسا نتووركس‘، وهي الشركة الأفضل ضمن فئتها في مجال تقنيات الشبكات العريضة المعرّفة بالبرمجيات. وانطلاقاً من كوننا مؤسسة عالمية قائمة على الشركاء، نتواصل مع عملائنا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام وشبكات المكاتب الصغيرة والمكاتب المنزلية من خلال مزودي خدمات الإنترنت الإقليميين والمحليين وذوي العلامة البيضاء في جميع أنحاء العالم. وبناءً على ذلك، فنحن في بحثٍ مستمرٍ عن شراكات قوية لتكنولوجيا شبكتنا وقيادتنا الحكيمة والجديرة بالثقة، وتُعدّ ’فيرسا نتووركس‘ شركةً استثنائية في جميع هذه الجوانب. ونحن على يقين أننا نُحدد معايير عُليا لكل من الاتصال السحابي وإدارة التطبيقات الذكية".

ومن جهته قال كيلي أهوجا، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرسا نتووركس": "تُعدّ ’أومني كلاودز‘ شركة رائدة في تحسين وترحيل ودعم ترحيل بيانات المؤسسات من نماذج اتصال الإنترنت التقليدية إلى البنى التحتية للشبكات الحديثة القائمة على السحابة. وتُعتبر الشبكات العريضة الآمنة المعرّفة بالبرمجيات طريقة شائعة بين الشركات والمؤسسات لربط مكاتبهم والعاملين عن بُعد لديهم وموظفيهم وطاقم عملهم وشركائهم عالمياً بمراكز البيانات الخاصة والخدمات السحابية والبرمجيات كخدمة بشكل آمن وموثوق وسهل. ويسرّنا في شركة ’فيرسا‘ العمل مع ’أومني كلاودز‘ لتقديم أفضل الحلول للمناطق النامية في الشرق الأوسط وأفريقيا".