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عودة سكان عمارة الشربتلي لمنازلهم والسكان يقدمون الشكر لرئيس الجمهورية ويستقبلون وزير النقل بالورود

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