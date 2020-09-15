6  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وجازان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بارق ورجال ألمع والمجاردة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت الهيئة منطقة عسير أيضًا بأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيد والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والليث ومسيان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة كذلك أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد أيضًا منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.