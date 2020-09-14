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أخضر الشاطئية يُدشّن معسكره في ينبع .. حتى 27 سبتمبر الجاري

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استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة

أخضر الشاطئية يُدشّن معسكره في ينبع .. حتى 27 سبتمبر الجاري

دشن السعودي لكرة القدم الشاطئية أمس, معسكره في محافظة ينبع الذي يستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وأجرى "الأخضر" تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية في ينبع أمس, بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي عمد خلال الحصة التدريبية إلى تنويع التمارين اللياقية بهدف رفع المخزون اللياقي لدى اللاعبين، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على الملعب الترابي.
من جهة أخرى عقد الجهازان الفني والإداري للمنتخب اجتماعًا باللاعبين أكد من خلاله الالتزام بتعليمات ولوائح المنتخب من حيث الانضباط والجدية في أداء التمارين اليومية مع استغلال هذا التجمع من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

أخضر الشاطئية يُدشّن معسكره في ينبع .. حتى 27 سبتمبر الجاري

أخضر الشاطئية يُدشّن معسكره في ينبع .. حتى 27 سبتمبر الجاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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