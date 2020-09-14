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"السند" يطلق منصة المستفيدين الموحدة عبر البوابة الإلكترونية لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف

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ضمن مسيرة التحول الإلكتروني في خدماتها

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، منصة خدمة المستفيدين الموحدة عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة.

وأكد الدكتور "السند" أن إطلاق هذه المنصة يأتي في مسيرة التحول الإلكتروني، تنفيذاً للتوجيهات العليا من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-، في التحول الكامل إلى المسار الإلكتروني بجميع الأعمال، لا سيما في خدمة المستفيدين.

وأوضح أن الخدمة أطلقت لتسهيل الاستفادة من منتجات الرئاسة العامة وأعمالها للمستفيد من أفراد المجتمع أو من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وتقدم المنصة إضافة نوعية في مركزية الأعمال للمستفيدين وتنظيمها، وتمكن موظفي مركز الاتصال الموحد في الرئاسة من تسجيل طلبات المستفيدين من خارج الرئاسة سواء كانوا أفراداً أو جهات حكومية أو قطاع خاص، بواسطة نافذة موحدة وفق مسار ثابت بحسب طبيعة كل خدمة في البوابة الداخلية، مما يُمكِّن المستفيد من الاطلاع ومتابعة طلبه عبر بوابة الرئاسة بشكل مباشر.


وتأتي هذه الجهود من الرئاسة العامة سعياً لتطوير خدماتها ومواكبة التحول الكامل للخدمات الإلكترونية، بمتابعة مستمرة واهتمام من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتحقيق رسالة الرئاسة العامة وأهدافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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