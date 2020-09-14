"الخرمي" لقادة مدارس صبيا: نفخر بجهودكم لنجاح رحلة التعليم عن بُعد

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في لقاء افتراضي جمعه بـ6٠٠ قائد وقائدة بالإدارة والمكاتب التابعة لها

التقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، افتراضيًا، اليوم الاثنين، قادة وقائدات المدارس ومشرفي ومشرفات القيادة المدرسية في الإدارة ومكاتب التعليم.

وتفصيلاً، استهل مدير التعليم كلمته خلال اللقاء والذي شارك فيه أكثر من 600 قائد وقائدة بنقل شكر وتقدير وزير التعليم ونائبه لقادة الميدان، مشددًا على دورهم الريادي والمهم في استمرار رحلة التعلم عن بُعد لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة، في خضم التحولات الكبيرة والضخمة في أساليب تقديم الخدمة التعليمية وتغيرها بشكل جذري من الأساليب التقليدية إلى نظام تعليمي إلكتروني متكامل رصد خلال الفترة الماضية حضورًا متميزًا في استخدام منصة مدرستي بطرق وأساليب فريدة، حيث التكامل والتفاعل بين جميع المستفيدين.

واستعرض الدكتور الخرمي أولويات إدارة تعليم صبيا في سبيل تحقيق تعليم يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة كالتشديد على أهمية نواتج التعلم وأن يكون الطالب أولاً وتركيز كل الجهود على تطوير مهاراته، والتطوير المهني، وضرورة مواكبة التحول الرقمي، ورفع كفاءة المباني المدرسية.

ولفت مدير تعليم صبيا إلى أهمية العناية بمرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدًا ضرورة تحقيق البرامج التعليمية المساندة بالإدارة والمدارس كأندية الحي ورعاية الموهوبين وبرامج الحي المتعلم لأعلى مستويات الكفاءة. كما طالب بنشر ثقافة التقيد بالهيكل الإداري والتنظيمي، إضافة إلى مجموعة من النقاط والإرشادات التي تعين القائد على أداء رسالته.

واستعرضت المساعد للشؤون التعليمية بنات حنان بنت علي الحازمي الأرقام والجهود المبذولة من فرق العمل في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس عبر منصة مدرستي، مشيدة بما تم تحقيقه من خلال التكامل الكبير بين فرق العمل، ومشددة على دور الأسرة والمجتمع في التفاعل مع التعليم عن بعد، مؤكدة ضرورة الاستفادة من كل الإمكانات والبدائل التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي.

واختتم اللقاء بالإجابة عن مجموعة من الاستفسارات والاستماع لمداخلات ورؤى قادة وقائدات المدارس.

من جانب آخر التقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي قسمي الإشراف التربوي والتطوير المهني للبنين والبنات، مشيدًا بجهودهم المتميزة وجهود زملائهم وزميلاتهم في أقسام الإدارة ومكاتب التعليم ولجنة التعليم الإلكتروني في متابعة إجراءات التعليم عن بُعد والتدريب على منصة مدرستي، سائلاً للجميع التوفيق والسداد.