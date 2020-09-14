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الكشف على 5 مرشحين جدد لخوض انتخابات النواب بالوادي الجديد

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الكشف على 5 مرشحين جدد لخوض انتخابات النواب بالوادي الجديد الكشف على 5 مرشحين جدد لخوض انتخابات النواب بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

08:37 م الإثنين 14 سبتمبر 2020

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

واصلت محافظة الوادي الجديد، لليوم الرابع على التوالي، الإثنين، فعاليات الكشف الطبي على المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، بواقع 5 مرشحين جدد تقدموا اليوم، ليص إجمالي عدد المتقدمين إلى 15 مرشحًا حتى الآن.

تضمنت أسماء المرشحين المتقدمين اليوم "عربي كامل يماني علي - محمد أحمد عبد الله مطاوع - محمد أحمد مصطفى سليمان - حمدي محمد حسن سليمان - عبد الحميد منصور علي الأسيوطي".

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، لمصراوي، إن المرشح يستخدم الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، لملء طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية، ثم يتوجه إلى مديرية الشؤون الصحية لسداد الرسوم، ثم إلى مكان الكشف في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف.

وأضاف أنه بعد ذلك يتوجه المرشح إلى المعمل المشترك لعمل التحاليل، وعند ظهور النتائج يتوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستلام خطاب يقدمه إلى لجنة الانتخابات ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.

وأوضح أن المجالس الطبية ستقدم كشفًا مجمعًا بالمرشحين والنتائج إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية.

وكانت مديرية الصحة أعلنت أمس الكشف على 10 من المرشحين هم: "ابتسام هارون أبايزيد - أنور كمال الدين قاسم محمد - خيري محمد خضر علي، عبد الحميد محمد محمد علي حسن - محمد أحمد محمد عيسى - عبد الحكم أحمد جبالي عيسى - حسام محمد حسين محمد - قدري عبد العزيز إبراهيم بركة - محمد ناصر إلياس عباس - أحمد محمد أحمد عبد الله".​

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