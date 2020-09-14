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الهلال يدعم "السداسي" المصاب بفيروس "كورونا".. قمصانهم حاضرة أمام باختاكور

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الهلال يدعم "السداسي" المصاب بفيروس "كورونا".. قمصانهم حاضرة أمام باختاكور الهلال يدعم "السداسي" المصاب بفيروس "كورونا".. قمصانهم حاضرة أمام باختاكور
في مباراتهم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

الهلال يدعم

تضامناً مع لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال المصابين بفيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد -19 ) وهم ( نواف العابد، سلمان الفرج، محمد البريك، صالح الشهري، محمد الواكد وحمد العبدان ) حمل زملاؤهم الذين شاركوا في مباراة باختاكور الأوزبكي ( في افتتاح الجولة 3 من دوري أبطال آسيا بالدوحة - المجموعة الثانية ) مساء اليوم الاثنين، قمصان المصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق مواجهة باختاكور الأوزبكي، دعماً لهم، متمنين لهم تجاوز هذه الأزمة الصحية، والعودة للعب من جديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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